Рустам Минниханов в составе делегации с Владимиром Путиным прибыл в Узбекистан

Глава Татарстана Рустам Минниханов в составе делегации Российской Федерации прибыл с рабочим визитом в Узбекистан для участия в мероприятиях Совета регионов России и Узбекистана.

В рамках визита запланированы встречи и мероприятия с участием президентов России и Узбекистана — Владимира Путина и Шавката Мирзиеева. Также ожидается подписание соглашений.

Напомним, 22 апреля раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым. Приветствуя главу Татарстана, Абдулла Арипов передал приветствие от президента Шавката Мирзиеева.