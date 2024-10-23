В Казань прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Казани приземлился президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана Рустама Минниханова.

— Объединение включает в себя такой формат работы, как БРИКС-аутрич. Это региональный подход, подразумевающий приглашение на саммит лидеров соседних стран в регионе председательствующего государства. Темой заседания этого формата станет «БРИКС и Глобальный Юг — совместное строительство лучшего мира». Таджикистан поддерживает взаимовыгодные отношения практически со всеми государствами-участниками БРИКС, — добавили в пресс-службе.

В сентябре делегация Татарстана во главе с Олегом Коробченко, заместителем премьер-министра и министром промышленности и торговли республики, приехала в Таджикистан для укрепления промышленной кооперации и привлечения инвестиций.

В ходе визита делегация встретилась с торговым представителем России в Таджикистане Евгением Кореньковым, а также приняла участие в бизнес-форуме «Таджикистан — Татарстан», где Олег Коробченко заявил о готовности Татарстана поделиться своим опытом создания технопарков.



Последний визит Эмомали Рахмона в Казань состоялся 21 февраля этого года. Тогда он встречался с Рустамом Миннихановым.

Елизавета Пуншева