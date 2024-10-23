Новости общества

16:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Рустам Минниханов вручил президенту Узбекистана Мирзиееву орден «Дуслык»

23:13, 23.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Рустам Минниханов вручил президенту Узбекистана Мирзиееву орден «Дуслык»
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках встречи на саммите БРИКС в Казани вручил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву орден «Дуслык» за значительный вклад в развитие сотрудничества.

На переговорах стороны обсудили совместные проекты, которые реализуются сегодня в Узбекистане.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана
Олег Исаков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также