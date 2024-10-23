Рустам Минниханов вручил президенту Узбекистана Мирзиееву орден «Дуслык»
Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках встречи на саммите БРИКС в Казани вручил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву орден «Дуслык» за значительный вклад в развитие сотрудничества.
На переговорах стороны обсудили совместные проекты, которые реализуются сегодня в Узбекистане.
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