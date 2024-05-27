Президент Узбекистана заявил о желании увеличить товарооборот с Россией до $20 млрд

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Узбекистан встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, рассказал RT. В ходе встречи глава Узбекистана заявил, что страны могут увеличить двусторонний товарооборот до 20 миллиардов долларов.

По словам Мирзиеева, уже сейчас товарооборот между странами достиг 10 миллиардов долларов и его рост в 2023 году составил 30%.

Президент Узбекистана выразил уверенность, что благодаря совместной работе с коллегами страны смогут достичь товарооборота в 20 миллиардов в ближайшее время.