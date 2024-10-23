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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев прибыл в Казань

14:27, 23.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев прибыл в Казань
Фото: Максим Платонов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев прибыл в Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС. В международном аэропорту его встретил Рустам Минниханов.

Президент Узбекистана прибыл по приглашению президента России Владимира Путина. Планируется выступление Мирзиеева на пленарной сессии в формате «БРИКС плюс».

Напомним, в понедельник советник президента Узбекистана Илхом Шокиров посетил научно-промышленную выставку продукции татарстанских предприятий в Госсовете. Гостю из Узбекистана представили экономический, промышленный, инновационный и технологический потенциал Татарстана.

Дарья Пузикова

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