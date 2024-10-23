Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Казань
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС. В международном аэропорту его встретил Рустам Минниханов.
Бердымухамедов примет участие в формате «БРИКС плюс» по приглашению президента России.
Напомним, ранее Путин направил поздравления Сердару Бердымухамедову с днем рождения, сообщает государственное агентство TDH. Президент России пожелал Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья и успехов в его государственной деятельности. Сердару Бердымухамедову 22 сентября исполнилось 43 года.
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