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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Казань

15:38, 23.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Казань
Фото: Максим Платонов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС. В международном аэропорту его встретил Рустам Минниханов.

Бердымухамедов примет участие в формате «БРИКС плюс» по приглашению президента России.

Напомним, ранее Путин направил поздравления Сердару Бердымухамедову с днем рождения, сообщает государственное агентство TDH. Президент России пожелал Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья и успехов в его государственной деятельности. Сердару Бердымухамедову 22 сентября исполнилось 43 года.

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