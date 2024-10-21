Советник президента Узбекистана оценил экономический потенциал Татарстана
Советник президента Узбекистана Илхом Шокиров сегодня посетил научно-промышленную выставку продукции татарстанских предприятий в Госсовете. Гостю из Узбекистана представили экономический, промышленный, инновационный и технологический потенциал Татарстана.
Депутат Госсовета, гендиректор АО «Фонд развития промышленности Республики Татарстан» Марат Бухараев ознакомил Шокирова с техникой, произведенной в республике. Он подчеркнул, что вся представленная техника рассчитана на экспорт и стоимость произведенных в республике машин, вертолетов и судов, сельхозтехники в разы меньше по сравнению с зарубежными аналогами.
На выставке были представлены экспозиции 13 татарстанских предприятий, в том числе КАМАЗа, Зеленодольского судостроительного завода, компаний «РариТЭК», РИАТ, ЕЛАЗ, «Казаньсельмаш», «Аурус», «Соллерс», Казанского вертолетного завода, «МТЗ-Татарстан» и других.
Шокирову также показали серию премиальных автомобилей «Аурус», производство которых налажено в АЭЗ «Алабуга». Советник президента Узбекистана высоко оценил комфорт автомобиля. «Для руководителей самое то», — сказал он.
В здании парламента советник президента Узбекистана осмотрел продукцию компаний «Татшина», «Татлифт», ICL, «Таткабель», «Казанькомпрессормаш», «Эйдос» и других, а также ознакомился с культурными традициями республики.
В беседе с журналистами советник президента Узбекистана отметил, что за последние годы Татарстан очень изменился в лучшую сторону и ему очень приятно находиться в Казани. Отвечая на вопрос о значимости предстоящего саммита БРИКС, Илхом Шокиров подчеркнул, что «БРИКС объединяет государства», и пожелал успехов в его проведении.
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