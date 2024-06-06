Минниханов обсудил проект индустриально-логистического парка «Дружба» с гендиректором R1 и основателем «БРОЗЭКС»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором группы компаний R1 Дмитрием Реуттом и основателем группы компаний «БРОЗЭКС» Вячеславом Брозовским. В ходе встречи обсуждались проекты, которые будут реализованы на территории республики.

— Мы активно используем все имеющиеся инструменты, которые направлены на поддержку инвесторов и привлечение инвестиций, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Особое внимание было уделено статусу проекта «Индустриально-логистический парк «Дружба». Строительство идет на территории промышленного парка «Тура 2.0» в Зеленодольском районе. Первым резидентом промпарка стала компания «Яндекс». Первая часть склада планирует принять поставки товаров уже в начале следующего года.

В планах развития территории — создание экопарка, жилищного комплекса, а также других социальных объектов. Кроме того, на встрече обсудили создание проекта «Яндекс.Школа». Это школа нового поколения, в которой будет учтен лучший международный опыт и российские требования.

Напомним, Минниханов провел встречу с гендиректором компании «Роквул Россия» Мариной Потокер в рамках ПМЭФ.



Рената Валеева