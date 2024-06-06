Минниханов встретился с гендиректором компании «Роквул Россия» на полях ПМЭФ

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с гендиректором компании «Роквул Россия» Мариной Потокер в рамках ПМЭФ, сообщает пресс-служба главы республики. Стороны обсудили деятельность компании на территории региона, а также реализацию отдельных проектов на объектах здравоохранения и образования.

В частности, обсуждался вопрос создания так называемых «комнат тишины» для концентрации детей во время учебного процесса. Эти комнаты будут оборудованы специальными технологиями, позволяющими поглощать звук. Раис поддержал эту инициативу.

Напомним, на полях ПМЭФ состоялась встреча Минниханова и губернатора Томской области Владимира Мазура. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между регионами, а также подписали план по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2024–2027 годы.

Рената Валеева