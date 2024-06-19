Новые куратор Лисичанска и глава Минземимущества, рост зараженных ботулизмом, дело главы КЗИО Альметьевска
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 19 июня.
- В Татарстане госпитализировали еще одного пациента с симптомами ботулизма, теперь число пострадавших увеличилось до 15. Тем временем Следком задержал четвертого фигуранта дела о массовом заражении. Им оказался гражданин Таджикистана, который работал поваром в компании, производившей фасоль.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов назначил Фаниля Аглиуллина исполняющим обязанности заместителя премьер-министра республики, курирующим подшефные города Лисичанск и Рубежное. На днях этот пост покинул Евгений Варакин, который теперь возглавляет Верхнеуслонский район. Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев в разговоре с «Реальным временем» заявил, что опыт Фаниля Анваровича пригодится при контролировании расходов и ведении восстановительных работ.
- Вместо Аглиуллина новым министром земельных и имущественных отношений Татарстана стал Азат Кадыров, который ранее занимал должность первого заместителя министра спорта России.
- Итоги Игр БРИКС в Казани подведут в программе пролога на Сабантуе в поселке Мирный, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минспорта Татарстана. Посетить праздник смогут все желающие.
- Совет директоров «Татнефти» подтвердил, что повторное годовое общее собрание акционеров (ГОСА) пройдет 27 июня. Здесь же должны утвердить решение о выплате дивидендов за 2023 год. По подсчетам аналитиков, «Татнефть» направит на дивиденды рекордные 204 млрд рублей, или 86% от чистой прибыли за прошедший год.
- Мосгорсуд оставил под арестом троих членов семьи Исломовых и Алишера Касимова, которые обвиняются в пособничестве нападению на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Согласно решению органа, жалоба Аминчона, Диловара и Исроила Исломовых, а также Алишера Касимова осталась без удовлетворения.
- Кабмин Татарстана упразднил должность торгово-экономического представителя республики в Финляндии. Документ о его назначении действовал с 2000 года. Постановление об упразднении должности подписал и. о. премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.
- В Совете Федерации задумались о приостановке участия России в деятельности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ и замораживании выплат этой организации со стороны Российской Федерации. В ходе заседания Валентина Матвиенко предложила подготовить проект решения к следующему пленарному заседанию палаты, которое состоится 3 июля.
- Парламентская комиссия России рекомендовала Генеральной прокуратуре России и Федеральной службе безопасности РФ рассмотреть вопрос о признании Вооруженных сил Украины, Службы безопасности и Главного управления разведки Минобороны Украины террористическими организациями. Согласно докладу, в ходе парламентского расследования были выявлены действия украинских военных структур, которые могут быть квалифицированы как террористические.
- Советский райсуд Казани отклонил ходатайство Следкома о водворении в СИЗО Ильвиры Пузыревой, главы КЗИО Альметьевска, ей избран домашний арест до 16 августа. Сегодня ей предъявили обвинение в превышении полномочий и мошенничестве с ущербом в 644 тысячи рублей, вину на заседании Пузырева отрицала. Старший следователь 2-го отдела Ленар Сабиров настаивал на самой суровой мере пресечения, указывая, что круг возможных соучастников преступления еще устанавливается, а кроме того, идет работа по выявлению дополнительных эпизодов дела. Он отметил, что в данный момент обвиняемая оказывает противодействие следствию — отказывается от дачи показаний.
- В Казани на Оренбургском тракте на месте закрывшегося гипермаркета «Карусель» появится первый в городе термальный комплекс «Пляж» — так его позиционирует застройщик, который получил разрешение реконструировать здание и приступил к работе. Документ выдан казанскому ООО «Термы» сроком до конца 2025 года, в самой компании рассчитывают запустить термы этой осенью. Стоимость проекта оценивается в 1 млрд рублей. Подробнее об этой и других капитальных стройках — в обзоре «Реального времени».
- Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Сегодня Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Северной Кореей основаны на равноправии и взаимном уважении.
Ключевые события 847-го дня специальной военной операции на Украине
- Отдельный стрелковый именной батальон военной комендатуры «Батыр», который будет формироваться в Самарской области, займется охраной и удержанием освобожденных территорий в зоне СВО. Его сформируют до 1 июля. Правительство Татарстана оказывает батальону шефскую помощь.
- Средствами противовоздушной обороны сбито 43 украинских беспилотных летательных аппарата, десять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 613 самолетов, 276 вертолетов, 25 934 беспилотных летательных аппарата, 531 зенитный ракетный комплекс, 16 374 танка и других боевых бронированных машин, 1 344 боевые машины реактивных систем залпового огня, 10 645 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 687 единиц специальной военной автомобильной техники.
Елизавета Пуншева
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