Раис Татарстана обсудил с президентом группы компаний «Ромекс» строительство оптово-распределительного центра

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках Петербургского международного экономического форума провел встречу с президентом группы компаний «Ромекс» Сергеем Прокопенко.

Группа компаний «Ромекс», известная своим опытом в строительстве оптово-распределительных центров, уже реализовала четыре инвестиционных проекта в Татарстане на общую сумму свыше 9 млрд рублей. В настоящее время еще два проекта находятся в стадии реализации.

— Открытие еще одного распределительного центра расширяет возможности для наших предприятий и поставщиков по доставке продукции в регионы России и за ее пределы, снижает транспортно-логистические расходы для предпринимателей. Благодаря этому Татарстан становится важным логистическим хабом и центром интернет-торговли, — отметил Рустам Минниханов, подчеркнув важность открытия нового распределительного центра для предпринимателей Татарстана.

На встрече также обсуждался инвестиционный проект по строительству оптово-распределительного центра «Зеленодольск 4» в промышленном парке «Тура 2.0» в Республике Татарстан.