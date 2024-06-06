Рустам Минниханов обсудил развитие скоростных пассажирских перевозок в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором АО «Государственная транспортная лизинговая компания» Евгением Дитрихом. Они обсудили стратегическое сотрудничество в рамках проекта развития скоростных пассажирских перевозок водными видами транспорта.

В частности, речь шла о планах финансовой аренды (лизинга) пассажирских скоростных судов на подводных крыльях проекта «Метеор-2020». Два таких судна уже были переданы и осенью осуществляли первые пассажирские перевозки по маршрутам Казань — Ульяновск и Казань — Чебоксары. В навигацию этого года планируется также использовать эти суда по тем же маршрутам. С учетом высокого интереса к данному виду перевозок видится актуальным увеличение состава флота.

На встрече также обсуждались вопросы организации межрегиональных водных маршрутов. Кроме того, рассматривалась реализация инвестиционного проекта по приобретению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг в 2023—2024 годах с привлечением средств Фонда национального благосостояния. Ранее в рамках этого проекта в республике было приобретено 119 автобусов для 12 муниципальных образований. На встрече обсуждалась возможность приобретения автобусов отдельного класса для крупных городов республики: Казани и Набережных Челнов.

По итогам встречи в присутствии Рустама Минниханова состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, АО «Государственная транспортная лизинговая компания» и АО «Флот Республики Татарстан».

Стоит подчеркнуть, что сегодня Рустам Минниханов в рамках ПМЭФ обсудил с Рафаэлем Зохрабяном строительство в республике производства по выпуску строительных смесей.