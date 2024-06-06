«Татары, как и хакасы, имеют тюркские корни»: Минниханов встретился с главой Хакасии Валентином Коноваловым на ПМЭФ

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В рамках ПМЭФ раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Хакасии — председателем правительства республики Валентином Коноваловым. В ходе встречи стороны обсудили возможности для расширения торгово-экономических связей между двумя регионами.

— Сотрудничество между нашими республиками имеет потенциал развития во многих сферах. Татары, как и хакасы, имеют тюркские корни, мы говорим на схожих языках. Пока наш межрегиональный товарооборот не очень большой, всего 240 миллионов рублей. Мы готовы нарастить поставки грузовых автомобилей, шинной продукции, товары народного потребления. Нам необходимо запускать новые направления совместной работы, — сказал Минниханов.

Он напомнил, что торгово-экономические связи между республиками развиваются на основе подписанного в 2016 году соглашения о сотрудничестве. Татарстан поставляет в Хакасию запчасти для КАМАЗов, дизельное топливо, бензин, шины, продукты питания, а взамен получает уголь и бентонитовый порошок.

Валентин Коновалов в свою очередь отметил, что подписанное ранее соглашение активизировало экономические отношения между регионами. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Состоялся обмен делегациями, и сейчас ведется работа по созданию особой экономической зоны. Глава Хакасии подчеркнул, что опыт Татарстана в этой сфере будет полезен. Также он отметил важность обмена опытом в вопросах сохранения культуры и традиций, которые схожи у двух регионов.

В завершение встречи был подписан план мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между правительствами Татарстана и Хакасии на 2025–2027 годы.

Рената Валеева