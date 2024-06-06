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Рустам Минниханов обсудил совместные проекты Татарстана и Узбекистана с Жамшидом Ходжаевым

17:15, 06.06.2024
Рустам Минниханов обсудил совместные проекты Татарстана и Узбекистана с Жамшидом Ходжаевым
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках Петербургского международного экономического форума провел встречу с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым.

Стороны обсудили совместные проекты, которые реализуются на территории Узбекистана, в частности в Бухарской и Навойской областях.

Сегодня раис Татарстана встретился с губернатором китайской провинции Ляонин Ли Лэчэном. Он выразил готовность развивать отношения между регионами двух стран в рамках политики, определенной главами России и Китая. Ли Лэчэн предложил провести ярмарку «Сделано в России» для представления продукции Татарстана.

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