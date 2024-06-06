Рустам Минниханов обсудил совместные проекты Татарстана и Узбекистана с Жамшидом Ходжаевым
Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках Петербургского международного экономического форума провел встречу с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым.
Стороны обсудили совместные проекты, которые реализуются на территории Узбекистана, в частности в Бухарской и Навойской областях.
Сегодня раис Татарстана встретился с губернатором китайской провинции Ляонин Ли Лэчэном. Он выразил готовность развивать отношения между регионами двух стран в рамках политики, определенной главами России и Китая. Ли Лэчэн предложил провести ярмарку «Сделано в России» для представления продукции Татарстана.
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