Минниханов встретился с послом Индии в России: «Взаимовыгодные связи стран динамично развиваются»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На ПМЭФ состоялась встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с чрезвычайным и полномочным послом Индии в России Винаем Кумаром.

— Взаимовыгодные связи России и Индии динамично развиваются в русле особо привилегированного стратегического партнерства. У Татарстана в целом накоплен значительный опыт взаимодействия с Индией, — отметил Рустам Минниханов.

В ходе встречи Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан заинтересован в продвижении продукции своих предприятий на индийский рынок, особенно в области фармацевтики и информационных технологий.

Раис с сожалением отметил снижение товарооборота между Татарстаном и Индией за последний год, который составил около 160 миллионов долларов. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Глава Татарстана выразил готовность наладить сотрудничество в части обмена делегациями и создания совместных инвестиционных проектов. Он предложил Индии участвовать в KazanForum.

Кумар согласился, что уровень товарооборота между Индией и Татарстаном невелик, и выразил намерение приложить все усилия для его увеличения. Он сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос о создании двух консульств Индии в России, среди главных кандидатов на это — Татарстан. Итоговое решение планируется озвучить в рамках саммита БРИКС осенью этого года в Казани.

Напомним, Минниханов встретился с гендиректором группы компаний R1 Дмитрием Реуттом и основателем группы компаний «БРОЗЭКС» Вячеславом Брозовским. В ходе встречи обсуждались проекты, которые будут реализованы на территории республики.

Рената Валеева