«Нам интересен опыт Татарстана»: Минниханов обсудил перспективы сотрудничества с губернатором Томской области

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На полях ПМЭФ состоялась встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова и губернатора Томской области Владимира Мазура. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между регионами, а также подписали план по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2024–2027 годы.

— Есть хорошие перспективы для производственной кооперации в сфере машиностроения, нефтехимии, энергетики. Для наращивания взаимовыгодного сотрудничества наша республика готова предложить самосвалы, машины для нефтегазодобывающего комплекса, лесовозы, сельскохозяйственную технику, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Татарстан поставляет в Томскую область грузовые автомобили, упаковочную продукцию, шинную продукцию, медицинское оборудование и лекарства. В республику из Томской области поступает химическая продукция и кабели.

Товарооборот между регионами составляет порядка 1,7 миллиарда рублей. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Мы не стоим на месте, у нас много нефтегазохимических проектов. Нам интересен опыт Татарстана в этом вопросе, — сказал Владимир Мазур.



Напомним, в рамках ПМЭФ Минниханов встретился с главой Хакасии — председателем правительства республики Валентином Коноваловым. Глава Хакасии отметил важность обмена опытом в вопросах сохранения культуры и традиций, которые схожи у двух регионов.



Рената Валеева