Рустам Минниханов: «В последние годы российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня»

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором китайской провинции Ляонин Ли Лэчэном в рамках Петербургского международного экономического форума.

Провинция Ляонин расположена в южной части Северо-Восточного Китая и является одним из ведущих промышленных регионов страны. В провинции сложился целостный промышленный комплекс, который включает в себя машиностроение, металлургию, нефтехимию, сельское хозяйство, электроэнергетику, угольную промышленность, предприятия ОПК.

Рустам Минниханов подчеркнул, что в последние годы российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Он также отметил, что Татарстан активно участвует в развитии сотрудничества между нашими странами. По итогам прошлого года товарооборот Татарстана и Китая увеличился в два раза и превысил 3 млрд долларов.

Глава республики напомнил, что бывал в провинции Ляонин в 2013 году и посещал промышленную зону. Также он рассказал, что в прошлом году в Казани провели крупный бизнес-форум «РОСТКИ», нацеленный на расширение деловых контактов с Китаем.

Губернатор провинции Ляонин выразил готовность развивать отношения между регионами двух стран в рамках политики, определенной главами России и Китая. Он предложил провести ярмарку «Сделано в России» для представления продукции Татарстана.

Стоит подчеркнуть, что еще в конце апреля раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Чэнь Вэньцином, секретарем политико-юридической комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая.