Глава Татарстана обсудил с Рафаэлем Зохрабяном строительство в республике производства по выпуску строительных смесей

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась встреча раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и генерального директора ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» Рафаэля Зохрабяна.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан уделяет большое внимание развитию сотрудничества с иностранными партнерами. В свою очередь, компания «Сен-Гобен» является одним из мировых лидеров в производстве и продаже строительной продукции, стекла для строительства и транспорта, а также высокоэффективных материалов (химия, пластики, абразивы и т. д.).

На встрече обсуждалась возможность строительства нового производства по выпуску сухих строительных смесей. Рустам Минниханов заверил в готовности оказать необходимое содействие в обеспечении инфраструктуры для организации производства.

Стоит отметить, что компания уже успешно работает на рынке Татарстана и имеет совместный проект с турецкими партнерами на территории особой экономической зоны «Алабуга» по производству строительного листового стекла.