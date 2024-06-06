Рустам Минниханов и глава Минпромторга Египта Ахмед Самир обсудили вопросы сотрудничества
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с министром торговли и промышленности Египта Ахмедом Самиром в рамках ПМЭФ. На встрече обсуждались вопросы расширения сотрудничества между Татарстаном и Египтом, сообщила пресс-служба главы.
Рустам Минниханов подчеркнул, что Египет является важным партнером России, и напомнил о 80-летии установления дипломатических отношений между странами в прошлом году.
Минниханов выразил заинтересованность в расширении экспортных поставок в Египет нефтехимической, машиностроительной продукции, автомобильных шин, компрессоров и сельскохозяйственных товаров. Также он выразил готовность обсудить все предложения, поступающие от египетской стороны в части создания совместных предприятий.
— Мы открыты к запуску новых бизнесов в нефтехимии, сельском хозяйстве. Рынок у нас в Египте большой, 106 миллионов жителей. А если брать весь регион Африки, то это порядка 1,5 миллиарда человек, — сказал министр.
В завершение встречи Рустам Минниханов предложил сформировать делегацию профильных министров и посетить республику, чтобы изучить промышленный потенциал на примере конкретных предприятий.
Напомним, Минниханов провел встречу с президентом правления банка ВТБ Андреем Костиным в рамках ПМЭФ. В ходе встречи стороны обсудили участие банка в финансировании масштабных проектов, реализуемых на территории республики.
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