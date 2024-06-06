Рустам Минниханов и глава Минпромторга Египта Ахмед Самир обсудили вопросы сотрудничества

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с министром торговли и промышленности Египта Ахмедом Самиром в рамках ПМЭФ. На встрече обсуждались вопросы расширения сотрудничества между Татарстаном и Египтом, сообщила пресс-служба главы.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Египет является важным партнером России, и напомнил о 80-летии установления дипломатических отношений между странами в прошлом году.

Он также отметил рост товарооборота между Татарстаном и Египтом, который увеличился более чем в 8 раз до 217 миллионов долларов по итогам прошлого года. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Минниханов выразил заинтересованность в расширении экспортных поставок в Египет нефтехимической, машиностроительной продукции, автомобильных шин, компрессоров и сельскохозяйственных товаров. Также он выразил готовность обсудить все предложения, поступающие от египетской стороны в части создания совместных предприятий.

— Мы открыты к запуску новых бизнесов в нефтехимии, сельском хозяйстве. Рынок у нас в Египте большой, 106 миллионов жителей. А если брать весь регион Африки, то это порядка 1,5 миллиарда человек, — сказал министр.

В завершение встречи Рустам Минниханов предложил сформировать делегацию профильных министров и посетить республику, чтобы изучить промышленный потенциал на примере конкретных предприятий.

Напомним, Минниханов провел встречу с президентом правления банка ВТБ Андреем Костиным в рамках ПМЭФ. В ходе встречи стороны обсудили участие банка в финансировании масштабных проектов, реализуемых на территории республики.

Рената Валеева