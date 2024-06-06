Рустам Минниханов и глава банка ВТБ Андрей Костин обсудили совместные проекты

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с президентом-председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным в рамках ПМЭФ. В ходе встречи стороны обсудили участие банка в финансировании масштабных проектов, реализуемых на территории республики.



В завершение было подписано соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и банком. Оно предусматривает участие кредитной организации в реализации инвестиционных проектов на территории республики, а также поддержку развития промышленного потенциала региона.

— Подписанное соглашение о сотрудничестве станет драйвером дальнейшего развития и успешной реализации новых совместных проектов, — заключил Рустам Минниханов.

Костин напомнил, что стратегия банка до 2026 года предусматривает активную поддержку регионов. В том числе реализуются проекты в особой экономической зоне «Алабуга». Это один из знаковых проектов, реализуемых в настоящее время при участии ВТБ.

Общий объем инвестиций в строительство логистического комплекса им. Дэн Сяопина с объектами инфраструктуры на территории индустриального парка «Этилен-600» составит порядка 140 млрд руб. В том числе в рамках реализации первого этапа проекта по строительству логистического комплекса банк уже выделил 56 млрд руб. Промышленный старт логистического комплекса будет приурочен к проведению саммита «БРИКС-2024» в Казани в рамках председательства Российской Федерации в БРИКС.

— Готовы масштабировать этот опыт на новые проекты — как в Татарстане, так и в других регионах, — заявил президент-председатель правления банка ВТБ.

Кроме этого, на ПМЭФ состоялась встреча Минниханова с чрезвычайным и полномочным послом Индии в России Винаем Кумаром. В ходе встречи раис подчеркнул, что Татарстан заинтересован в продвижении продукции своих предприятий на индийский рынок, особенно в области фармацевтики и информационных технологий.

Рената Валеева