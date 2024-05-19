Талгат Таджуддин: «Между странами, народами ушли дружба и любовь»

На форуме татарских религиозных деятелей говорили о роли семьи и призывали рожать не менее десяти детей

Фото: Радиф Кашапов

Начавшийся в пятницу с посещения выставки Russia Halal Expo 2024 XIV Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» в субботу продолжился в Kazan Expo пленарным заседанием. Говорили о семейных ценностях, образовании, а как пример представили семью Гарифуллиных, представители которой раскиданы по России по духовным делам: все они работают хазратами, имамами, а их дети говорят по-татарски. Сегодня делегаты отправились на «Изге Болгар җыены».

2024-й — год мусульманской семьи

Открывая заседание, вице-премьер РТ Василь Шайхразиев сообщил, что в зале находятся 1 016 человек. Отдельно он отметил, что в этом году в феврале скончался основатель мусульманской общины Калининградской области Хаким хазрат Биктеев. После этого суры из Корана прочитал Мухаммед хазрат Бикбаев, молодой имам мечети «Рауза», а дуа произнес муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Высоким гостем мероприятия стал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, которого поздравили с продолжением работы в этой должности. Свою речь Хуснуллин завершил по-татарски, подчеркнув, что форум укрепляет единство России.

Следовавшие за ним муфтии активно говорили о роли семьи в российском обществе. В частности, глава ДУМ РФ Равиль хазрат Гайнетдин напомнил, что его муфтият, вслед за президентом России, объявил 2024-й годом мусульманской семьи.

— Если исчезнут семейные ценности, исчезнет наш язык, наши традиции, — говорил Гайнетдин. — Поэтому выражаю благодарность хазратам, и приехавшим сюда, и оставшимся в общинах, которые создают большие семьи с множеством детей и внуков, давая им национальное и религиозное образование, поучая, как отделять черное от белого, греховное от духовного.

Также Гайнетдин напомнил, что в следующем году исполняется 200 лет Исторической мечети в Москве, явно проводя параллели с современностью:

— Когда татаро-башкирские казаки дошли до Парижа и разгромили войска Наполеона, император своим указом разрешил нам построить Историческую мечеть, выделил деньги для татарских конных полков на покупку земли.

Подготовка к празднованию ведется: «Рустам Нургалиевич, посмотрев мечеть, сказал, что они не останутся в стороне, эти слова мы помним».

Камиль хазрат посвятил свою речь образованию. . Предоставлено Всемирным конгрессом татар

На Коммунарке построят центр четырех религий

— Мир в растерянности, — сказал председатель Центрального духовного управления России Талгат хазрат Таджуддин. — Противостояние между странами перешло на невероятный уровень. Может, наступил судный день, спрашивают люди. Мы не можем на это ответить, — указал муфтий, напомнив ответ Джабраила пророку: мол, не могу сказать больше, чем задающий вопрос.

— Перед Судным днем первым делом будет убрана дружба и любовь, — продолжил Таджуддин. — Между странами, народами ушли дружба и любовь.

Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов сообщил радостную новость: по инициативе его муфтията для четырех традиционных российских религий (православие, ислам, иудаизм, буддизм) на Коммунарке планируется открыть межрелигиозный центр. Там будут и парк, и исламский комплекс имени первого российского муфтия Мухаммеджана Хусаинова, музей, научный центр. В ноябре Владимир Путин этот проект одобрил.

Председатель Духовного управления мусульман азиатской части России Нафигулла хазрат Аширов посвятил свою речь переписи, указав на грустные цифры для татар, добавив, то ли в шутку, то ли всерьез:

— Не знаю, может, Камилю хазрату нужно выпустить указ: всем муфтиям, имамам нужно иметь не менее десяти детей?

Сам Камиль хазрат Самигуллин говорил об образовании:

— В татаро-мусульманском мире не хватает специалистов. Они готовятся, но возникающий спрос это не закрывает. В связи с этим приглашаю вас в Татарстан получить образование.

Хазрат напомнил, что в прошлом году в четырех регионах начались эксперименты с исламскими финансами, связанные с ипотекой, банковскими картами, раздельными выплатами, факторингом, лизингом, халяльными инвестициями, пенсионным фондом. Все это, конечно, также требует специалистов.

Пленарное заседание посетили 1 016 человек. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Мечети в окопах и стихи Рахимы Арслановой

Самым жизненным выступлением оказалась речь председателя ДУМ Донецкой Народной Республики Рашида хазрата Брагина: здесь и история о стороже главной мечети, который на работе остался без ног, и специфика пятничных служб. Мол, звонит Брагину поп и сообщает: у меня тут 15 ребят, которые не могут причащаться со всеми, они мусульмане. И до места совершения звонка — 1 000 километров.

— Мы построили им мечети, — сказал Брагин, потом замялся: — ну, как мечети, нельзя их так называть. В окопах ставим плиты краном, положили коврики. Наши имамы ездят, когда есть время, проводят пятничные намазы.

Завершилась пленарка выходом на сцену заместителя полномочного представителя ДУМ РФ в Приморском крае Айдара хазрата Гарифуллина. Вся его семья — это религиозные деятели, живут в разных регионах, но поддерживают друг друга, воспитывают детей.

— У меня еще семьи нет, — улыбнулся хазрат, — но через 2 месяца, иншалла, будет никах. А сейчас хотел бы позвать на сцену среднего сына старшего брата Ахмета.

Племянник, прочитав одну из сур Корана, перешел к стихотворению Рахимы Арслановой: «Я — сын татар»: «Я же татарин, татарская кровь Течет в моих корнях. Наследие моих прадедов, Татарский язык — в моей душе».

— Мы на правильном пути, — резюмировал Раис Татарстана Рустам Минниханов. — Если бы не мечети, религиозные деятели — был бы у нас такой парень? Не было бы его. Наша опора — религиозные деятели. Мы сохраним себя через веру.