«Изге Болгар җыены»: прямая трансляция
Каждый год весь татарский мусульманский мир устремляется в Болгар — стать участниками торжества, почтить память предков, сотворить дуа в честь первых людей, принявших ислам
В Болгаре проходит торжественное мероприятие «Изге Болгар җыены», посвященное Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией. В этом году праздник включили в культурную программу XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Смотрите онлайн-трансляцию мероприятия на канале «Реального времени».