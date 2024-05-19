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«Изге Болгар җыены»: прямая трансляция

10:30, 19.05.2024

Каждый год весь татарский мусульманский мир устремляется в Болгар — стать участниками торжества, почтить память предков, сотворить дуа в честь первых людей, принявших ислам

«Изге Болгар җыены»: прямая трансляция
Фото: Максим Платонов

В Болгаре проходит торжественное мероприятие «Изге Болгар җыены», посвященное Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией. В этом году праздник включили в культурную программу XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Смотрите онлайн-трансляцию мероприятия на канале «Реального времени».

Интернет-газета «Реальное время»
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