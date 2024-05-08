Снижение ключевой ставки прогнозируют к 2027 году

Фото: Арсений Губаев

Исполняющий обязанности первого вице-премьера Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что ключевая ставка Центробанка останется на высоком уровне. Это заявление было сделано в рамках дней национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика» на площадке выставки «Россия».

Белоусов подчеркнул, что экономика должна адаптироваться к происходящим структурным изменениям.

— Правительство надеется на снижение ключевой ставки вслед за снижением инфляции, однако в ближайшее время она будет оставаться высокой, — отметил он.

Согласно среднесрочным прогнозам Центробанка, ведомоство к 2026—2027 годам предполагает снижение ключевой ставки до уровня в 6—7%.



Так, по показателям 2023 года, среднегодовая ключевая ставка составила 9,9%. В 2024 году ее значения предполагаются в диапазоне 15—16%. Как неоднократно заявляла председатель Банка России Эльвира Набиуллина, ключевым показателем в определении уровня ключевой ставки является размер инфляции.

По итогам 2023 года она составила 5,9%, в текущем году она прогнозируется на уровне 6,2—6,4%. Среднесрочный прогноз ЦБ включает снижение ключевой ставки чуть выше целевого показателя уже в 2025 году (4—4,2%), а в 2026-м инфляция должна закрепиться на целевом уровне в 4%.

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