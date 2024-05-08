Путин выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета

Президент России Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

На встрече обсуждались вопросы развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и его роли в формирующемся многополярном мире. Было отмечено, что за десять лет совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился с 1,6 трлн долларов до 2,5 трлн долларов.

Также было отмечено, что более 90% расчетов в ЕАЭС происходит в национальных валютах.



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Рената Валеева