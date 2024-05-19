Магомедов: «Татарстан — один из ведущих регионов страны в плане реализации государственной нацполитики»

Фото: предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

Председатель Госсовета, председатель Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин встретился с замруководителя администрации президента России Магомедсаламом Магомедовым. В ходе встречи, состоявшейся в Доме дружбы народов республики, обсуждались вопросы реализации государственной национальной политики в Татарстане и направления работы Ассамблеи по сохранению и развитию культуры, родных языков народов, проживающих в республике.

Магомедов ознакомился с работой национально-культурных объединений, входящих в состав Ассамблеи, деятельностью Многонациональной воскресной школы, пообщался с лидерами национальных движений.

В настоящее время в состав Ассамблеи входят 265 национально-культурных организаций, представляющих интересы представителей 39 национальностей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Татарстан — один из ведущих регионов нашей страны в плане реализации государственной национальной политики, — подчеркнул Магомедсалам Магомедов в общении с журналистами. — Здесь созданы все условия для того, чтобы люди разных национальностей и вероисповеданий чувствовали себя свободно, единым народом. В этом большая заслуга руководства республики. В основе этого лежат и давние традиции совместного проживания различных народов на одной земле, — сказал Магомедов.

Магомедов отметил значительную роль Ассамблеи народов Татарстана, которая успешно решает вопросы сохранения и развития культуры многонациональной республики на протяжении более чем 30 лет.

Работа по сохранению и развитию традиционных культурных ценностей, родных языков в многонациональной и поликонфессиональной России никогда не теряет своей актуальности, уверен Магомедов. Но особое значение эта работа приобретает сейчас, когда на нашу страну идет колоссальное давление со стороны Запада.

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Рената Валеева