Казанский «Водоканал» потратит на обслуживание потребителей меньше, чем на спецодежду

Казанское МУП «Водоканал», на балансе которого три четверти городских сетей в состоянии высокого износа, планирует направить 16,9 миллиона рублей на оказание услуг по обслуживанию своих потребителей. Как выяснило «Реальное время», предприятие выделит эту сумму из собственных средств. Стоит отметить, что на спецодежду «Водоканал» в этом году потратил больше — 31,4 миллиона рублей.

Строгая плотность бумаги и перенаправление запросов потребителей на предприятие

Согласно техническому заданию, исполнителю необходимо будет выполнить 18 видов услуг в срок с 1 января по 31 декабря 2023 года. Среди них:

ежемесячный расчет (начисление) платы за коммунальные услуги;

перерасчет размера платы за «коммуналку» на основании заявлений потребителей;

ежемесячное формирование единого платежного документа с включением начислений за коммунальные услуги;

печать единых платежных документов (обязательно на бумаге плотностью 80 г/кв. м формата А4);

доставка до потребителей платежных документов на бумажном носителе, а также в электронном виде ежемесячно;

прием денежных средств, вносимых в целях исполнения обязательств перед «Водоканалом», посредством собственных касс, расположенных в пунктах приема потребителей не менее 5 дней в неделю, с 08.00 часов утра до 19.00 часов вечера, а также безналичных платежей;

ежедневное распределение в пользу МУП «Водоканал» денег, принятых от потребителей за услуги предприятия;

Фото: realnoevremya.ru

перечисление денег на расчетный счет «Водоканала»;

персонифицированный учет платежей потребителей в разрезе лицевых счетов;

очное обслуживание клиентов в пунктах приема по городу, в том числе по вопросам расчета платы за «коммуналку»;

перенаправление запросов потребителей на предприятие;

обработка персональных данных потребителей без их согласия (в соответствии с ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»);

заочное обслуживание по телефону в контактном центре, а также через личный кабинет и приложение;

ежемесячное размещение информации в Государственной информационной системе формирования и мониторинга исполнения программы капремонта и мониторинга состояния объектов жилищного фонда Татарстана;

информационное взаимодействие с организациями-участниками;

ежемесячное размещение информации в региональной информационной системе ЖКХ;

производство и формирование отчетов в программно-техническом комплексе.

Фото: realnoevremya.ru

Куда уходят деньги и откуда берутся кредитные истории

Полная стоимость контракта составляет 16 951 794 рубля 67 копеек, в том числе НДС 20%. В стоимость включены расходы участника размещения заказа, производимые им в процессе оказания услуг, выполнения работ, в том числе стоимость оборудования, материалов, необходимых для их оказания. Вместе с этим туда включены затраты на транспортировку и разгрузку всех материалов, транспортные расходы, а также страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС.

Фото: realnoevremya.ru

В начале этого месяца «Реальное время» сообщало, что «Водоканал» хочет открыть невозобновляемую кредитную линию. Предприятию, которое периодически жалуется на нехватку средств для содержания и ремонта своих сетей, она понадобилась для финансирования затрат на возведение объекта и закупку технологического оборудования по инвестиционному проекту «Строительство канализационной насосной станции «Заречная» с напорными коллекторами от КНС «Заречная» до очистных сооружений г. Казани. Этап I».

Согласно проекту договора, его планируется заключить до конца 2027 года. Погашать кредит «Водоканал» планирует в размере 1/55 от размера ссудной задолженности на дату окончания периода доступности в конце каждого месяца, начиная с июня следующего года. Выдача кредита производится по 29 июня 2023 года.

В главе «особые условия» договора указано, что сумма проекта составляет более 2,2 миллиарда рублей. Собственные средства заемщика, то есть «Водоканала», — не менее 79% от этой суммы, а заемные средства — не более 21%, то есть как максимум 442,38 млн рублей.

«Водоканал» обязуется возвратить кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи. С даты заключения договора по 23 декабря 2022 года лимит определен в размере 247,56 млн рублей, с 26 декабря по 25 марта 2023-го — 407,82 миллиона, а с 26 марта по 29 июня 2023-го — 442,38 миллиона. Оказание банковских услуг по открытию невозобновляемой кредитной линии обойдется в 94,3 миллиона рублей.



Фото: realnoevremya.ru (КНС «Заречная»)

Все средства для работников

«Водоканал» тратит значительные суммы на обеспечение своих работников спецодеждой. Как подсчитало «Реальное время», с 2019 года предприятие направило на ее закупку свыше 82,6 миллионов рублей. Только в этом году МУП потратило на спецодежду почти 31,4 миллиона рублей. Первый договор на почти 15,6 млн рублей предприятие заключило в самом начале 2022-го. Второй, на сумму почти 15,8 миллиона, появился этим летом.

Договоры более чем на 36,5 млн рублей «Водоканал» заключил в прошлом году, на 7,2 млн — в 2020 году, на почти 11,4 млн — в 2019-м.

Как объяснили «Реальному времени» в «Водоканале», закупка спецодежды осуществляется в соответствии с предписаниями. «Это по типовым нормам положено», — уточнили там, посоветовав обратиться за разъяснениями в контрактную службу предприятия. С ней связаться не удалось.

Фото: realnoevremya.ru

Также в прошлом месяце стало известно, что предприятие из собственных средств планирует потратить на организацию и обеспечение питанием работников аварийных бригад 2,7 миллиона рублей.

Кормить сотрудников «Водоканала» планируется исключительно отечественными продуктами. Под запретом полуфабрикаты, продукты с добавлением сои и генно-модифицированных организмов. Категорически нельзя кормить сотрудников предприятия гарнирами из сухих концентратов.

Фото: пресс-служба МУП «Водоканал»

Меню включает в себя 100 граммов горячего блюда из мясных, рыбных и куриных изделий на рафинированном растительном масле, 200 граммов гарнира из круп, овощей и макаронных изделий из твердых сортов пшеницы, выпечку по рецептам татарской кухни, салат, пшеничный хлеб из муки высшего сорта и по пол-литра напитка на одного сотрудника — по желанию работников это может быть чай с сахаром в термосах либо газированная вода. Рубленое мясо готовится не более раза в неделю, остальные четыре дня подается натуральное кусковое мясо говядины, рыбы и птицы.



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Максим Кокунин