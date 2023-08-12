Лего стройка в Зеленодольске и шоу силачей в Бугульме: как города Татарстана готовятся до Дню республики

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Меньше трех недель остается до одного из самых главных и масштабных праздников в Татарстане — Дня республики. В Казани и в Бугульме он отмечается вдвойне громче, поскольку совпадает еще и с Днем города. К крупным мероприятиям готовится и Зеленодольск, который превратит 30 августа в концертную площадку чуть ли не весь город. Как Татарстан планирует праздновать свой день и что готовится в разных городах региона — в материале «Реального времени».



Зеленодольск будет праздновать в городе, лесу и на пляже

В Зеленодольске на праздничные мероприятия ко Дню Татарстана готовы потратить 7,1 млн рублей. Поиск подрядчика исполкомом Зеленодольского района продолжается и должен завершиться уже на следующей неделе.

Праздновать в Зеленодольске планируют сразу на нескольких площадках. Исполком района, соседствующего со столицей Татарстана, требует: «Все программы должны быть организованы на высоком художественно-эстетическом уровне с использованием современных передовых технологий сценического искусства». Сценарии просят написать литературным языком, в том числе используя поэзию советских и российский авторов, на двух государственных языках республики. Они должны отражать тематику мероприятия и соответствовать общей концепции.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Для реализации этих целей в Зеленодольске наймут режиссера, который должен создать единую концепцию и стилистику праздника. На него же возложат обязанность за набор коллективов, 20 из которых обязательно должны быть местными: музыкальные группы и хореографические ансамбли. Выступление хедлайнеров праздника на сцене отведут 40 минут.

Локаций у праздничных площадок в Зеленодольске организуют несколько. Например, семейный город — станция семейного досуга. На этой площадке около трех часов будут работать несколько аниматоров, которые помимо развлечения граждан будут заниматься и нанесением аквагрима. Также здесь будет иметься лего-стройка из больших поролоновых блоков и аттракцион «Дженга».

На площадке «Творческий город: станция для выражения творчества» для граждан запустят целую лабораторию для декорирования одежды, а в «Лаборатории цветов Зеленодольского района» представят конструкцию в форме дерева с подставкой размерами 1,5 на 2,5 метра.

В локации «Музыкальная практика: мастер-класс по игре на африканских барабанах» в свободном доступе разместят шесть инструментов, за которыми будет следить один профессиональный педагог в тематическом костюме. Сопровождать мероприятие будут еще пятеро аниматоров.

В парке «Березовая роща» запланирована танцевальная программа. Там жителей Зеленодольска ожидает масштабная программа от профессионального диджея и вокального ансамбля. Вести ее будет один ведущий.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Торжественное мероприятие 30 августа пройдет и в «Сквере Почетных граждан». Там наградят наиболее активных жителей Зеленодольского района Татарстана. Украсят это события выступления музыкальных групп и другие концертные номера.

На локации «Пляж» для жителей и гостей Зеленодольска подготовят пятичасовой сет от диджея и интерактив от ведущего.



День Бугульмы также выпадает на 30 августа

Еще одним городом с яркой программой на 30 августа станет Бугульма, где в эту же дату отпразднуют День города. С подрядчиком, которому предстоит организовать пятичасовую программу с фейерверком и праздничным концертом, власти уже определились — ООО «Клевер Трейд». Начальная стоимость контракта составляла ровно 8 млн рублей, но в ходе тендера она снизилась до 6,8 миллиона.

У компании уже есть опыт проведения мероприятий в Бугульме. Например, в этом году она занималась организацией торжеств по случаю 78-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне за 4,8 млн рублей.

realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

Курировать концертную программу в Бугульме, как и в других городах Татарстана, будут двое ведущих — на русском и татарском языках. Специально для детей в городе организуют интерактивную программу с мыльными пушками, а веселить более взрослую публику 14 трюками будет шоу силачей. Кроме того, по улицам не менее трех часов будут ходить артисты на ходулях.

В главном концерте примут участие несколько местных музыкальных коллективов и два популярных исполнителя татарской эстрады. Имена хедлайнеров пока не называются, но известно, что одно из условий их найма — активная ротация в СМИ. Им отведут 40 минут на выступление, в то время как другим музыкантам достанется в два раза меньше — 20 минут.

Помимо организации и проведения шоу большую работу выполнят и по оформлению города. Специально для этой цели подрядчик должен разработать ряд дизайн-макетов. В той же стилистке, что будет разработана для украшения улиц, оформят наградную и сувенирную продукцию: шарики, блокноты, ручки, медали, буклеты, открытки и многое другое.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Бугульме 30 августа прогремит праздничный салют. Для него закупят более сотни фейерверков — батарей различных калибров, цветов и высоты.

Праздник с салютом и звездой российской эстрады в Казани организует та же фирма, что и год назад

Казань уже определилась с подрядчиком, который организует и проведет в предпоследний день лета День республики и города. Его местное Управление культуры начало искать в конце июля.

В этом году контракт на организацию мероприятий по случаю празднования Дня Татарстана в Казани достался местному ООО «Пропраздник». Компания уже занималась его организацией в прошлом и позапрошлом годах. В 2022-м контракт с ней заключили почти на 27,8 млн рублей. В этом она также успела провести на территории города Сабантуй, торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести» за 5,46 млн рублей и мероприятия, посвященные празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, за 41,8 млн рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Подрядчик организует праздник по начальной цене контракта, объявленной казанскими властями — 28 122 789 рублей. В прошлом году она была на 211 рублей выше — 28,123 млн рублей, но в ходе тендера ценник снизился до 25 миллионов.



«Реальное время» рассказывало, что торжества пройдут на нескольких площадках, большая часть из которых уже традиционная. Это открытая территория у Центра семьи «Казан», Казанская ратуша, Старо-Татарская слобода и ипподром на ул. Патриса Лумумбы. Перед мероприятиями на них проведут уборку, а улицы города украсят праздничными щитами и толедо.

Концерт, который состоится у «Чаши», продлится как минимум четыре часа. Подготовкой программы должна заняться режиссерско-постановочная группа под руководством главного режиссера. В работе также задействуют главного балетмейстера, главного выпускающего и звукооператора.

Программу будут вести два ведущих на русском и татарском языках. На сцене выступят хореографические коллективы эстрадного и народного танца, вокальные дуэты и ансамбли, а также солисты-вокалисты. Традиционно перед казанцами и гостями столицы Татарстана 30 августа выступят и звезды. Пригласить планируется популярного исполнителя татарской эстрады, который проведет на сцене как минимум 20 минут.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Отказываться от приглашения звезды российской эстрады, как это было, например, в случае с Днем Победы, власти Казани не намерены. Перелет из Москвы и обратно рассчитан на шесть человек — приобрести должны два билета бизнес-класса и четыре билета экономкласса, поэтому не исключено, что на сцене выступит дуэт. После прибытия в город звезда будет проживать в пятизвездочной гостинице, расположенной в шаговой доступности от центра Казани — забронируют два номера люкс и четыре стандартных, все они должны быть с одноместным размещением.

Салют также есть в программе. Не изменяя традициям, запустят его над Казанкой. За четыре минуты в ночном небе гости праздника увидят 1 980 залпов.

realnoevremya.ru/Василий Иванов

На площадке Международного конноспортивного комплекса «Казань» также состоится четырехчасовая концертная программа — выступят национальный ансамбль танца, народный, коллектив детского театра моды, как минимум 13 заслуженных артистов Татарстана, а также джазовый оркестр и камерный инструментальный квартет. Кроме того, на ипподроме запланировано проведение лотереи. Кроме того, в Старо-Татарской слободе пройдет Международный фестиваль-конкурс народного песенно-танцевального искусства «Казан солгесе» — «Казанское полотенце». Там он проводился уже неоднократно.

Также 2,4 миллиона рублей выделят на съемку пролога для одного из мероприятий, которое состоится уже 29 августа у выставочного центра «Казань Экспо». Исполнителю необходимо подготовить сценарий и раскадровки, создать не менее 20 детализированных иллюстраций в едином стиле, а после превратить все это в видеоролик хронометражем не менее 90 секунд.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Кроме того, съемка пролога должна длиться от трех дней с учетом смены не менее пяти локаций. В самом прологе подразумевается участие творческих коллективов, участники которых должны иметь звания заслуженных артистов Татарстана, а также являться лауреатами международных конкурсов.

Напомним, что в этом году День республики выпадает на среду. Этот день в Татарстане объявлен выходным.



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Максим Кокунин