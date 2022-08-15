Празднование Дня республики в Казани подешевело на 3 миллиона рублей

Фото: Василий Иванов

Как выяснило «Реальное время», организация и проведение Дня республики Татарстан и Дня города в Казани подешевело на 3 миллиона рублей. Победителем тендера стало местное ООО «Пропраздник».

Компания предложила организовать и провести праздничные мероприятия по заданию заказчика чуть более чем за 25 миллионов рублей. Начальная цена контракта составляла 28 миллионов 123 тысячи рублей.

Всего на право заключить контракт с Управлением культуры исполкома Казани претендовали два участника. Конкурент ООО «Пропраздник» предположил за свои услуги на 140,6 тысячи больше — 25,17 миллиона рублей.



Фото: Максим Платонов

Компания «Пропраздник» организовывала День республики и города в Казани и прошлом году. Стоимость контракта составила почти на 27,8 миллиона рублей.



Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Пропраздник» зарегистрировано в Казани в 2015 году. Руководитель и владелец компании Дмитрий Мартынов, бывший гендиректор уже ликвидированного ООО «Дирекция праздничных программ».

Выручка «Пропраздника» за 2021 год оценивается почти в 170 миллионов рублей, а чистая прибыль всего в 358 тысяч. Чистые активы ушли в минус почти на 3 миллиона.

В этом году компания уже занималась организацией и проведением церемонии торжественного подведения итогов городского этапа республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года — женский взгляд» за 1,97 миллиона, торжественных мероприятий, посвященных 77-летию победы в Великой Отечественной войне за 38,7 миллиона рублей, а также Сабантуя в Казани за 33,4 миллиона.

Напомним, День республики и города празднуется каждый год 30 августа. «Реальное время» рассказывало, что в этом году торжества пройдут на открытой площадке Центра семьи «Казан», в Казанской ратуше и Старо-Татарской слободе. Ожидается выступление звезд российской и татарской эстрады, концерты, лотереи и традиционный салют.

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Татьяна Демина