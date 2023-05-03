Торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести» в Казани подешевело более чем на полмиллиона рублей

Организация и проведение торжественного открытия стелы «Город трудовой доблести» в Казани подешевели на 640,5 тысячи рублей, выяснило «Реальное время». Контракт заключили почти на 5,46 млн рублей при начальной цене в 6,1 миллиона.

В тендере на право организовать и провести торжественную церемонию участвовали четыре компании. Контракт в итоге достался казанскому ООО «Пропраздник». Другие участники предлагали за свои услуги 5,88 млн рублей, 5,7 млн рублей и 5,49 млн рублей.

Согласно контракту, исполнитель должен организовать концерт с участием двух ведущих, сводного танцевального коллектива, хоров и солистов. На площади у стелы установят сцену и металлодетекторы для досмотра зрителей.

Компания «Пропраздник» не раз становилась исполнителем контрактов, заказчиком по которым выступают власти Казани. В этом году «Пропраздник» также занимается организацией и проведением в городе торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Контракт заключили на 41,8 млн рублей.



Фото: kzn.ru

ООО «Пропраздник» зарегистрировано в Казани в октябре 2022 года с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Владельцем и руководителем компании является Дмитрий Мартынов.

За 2021 год выручка «Пропраздника» составила 169,9 млн рублей. Чистая прибыль оценивается в 358 тысяч рублей, а чистые активы в минусе на 2,9 млн рублей.

Напомним, стелу «Город трудовой доблести» в Казани откроют 4 мая. В праздничной программе примут участие общественно-патриотические объединения, школьники, руководители и сотрудники компаний, удостоенных почетного звания «Предприятие трудовой доблести».



В связи с подготовкой церемонии и ее проведением 3 мая с 16.30 временно ограничат движение транспорта по улицам Воровского и Декабристов и на парковке в районе вокзала «Казань-2». Ограничение снимут 4 мая в 12.00.

Стелу установили рядом с железнодорожным вокзалом «Казань-2». На сами работы по установке стелы направили почти 130 млн рублей. Ее концепция разработана архитектором Денисом Стритовичем, который стал победителем всероссийского конкурса. Изготовлением конструкции занимается казанское ООО «Неон-Арт». Среди его работ — въездная стела «Казань» на Горьковском шоссе.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина