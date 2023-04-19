Контракт на организацию празднования Дня Победы в Казани выиграл «Пропраздник»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», организацией и проведением в Казани торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, займется местное ООО «Пропраздник». Контракт заключен на 41,8 миллиона рублей.

Стоимость контракта в ходе электронного аукциона не изменилась ни на копейку. «Пропраздник» запросил за свои услуги сумму, равную начальной цене, объявленной Управлением культуры Казани.

К слову, «Пропраздник» оказался единственным участком закупки. Заявок от других компаний на участие в тендере не поступало.

ООО «Пропраздник» уже занималось организацией крупных мероприятий в Казани. В прошлом году компания выиграла тендер на организацию открытия главной городской елки за 2,5 миллиона рублей, празднование Дня республики и города за 25 миллионов. В 2020-м и 2021 годах она занималась проведением Республиканской новогодней елки.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Реальное время» подробно рассказывало, как пройдет празднование в Казани. На площади Тысячелетия традиционно пройдет Парад Победы и концертная программа, рассчитанная как минимум на 5 часов. Завершится праздник салютом над акваторией Казанки возле Кремлевской дамбы.



План подготовки и проведения празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Казани утвердили в начале весны. В него включили свыше 30 мероприятий.

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Татьяна Демина