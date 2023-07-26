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Казань потратит на празднование Дня города 28,1 млн рублей

08:43, 26.07.2023 1
Казань потратит на празднование Дня города 28,1 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

В 2023 году Казань готова потратить на празднование Дня города и республики 28,1 млн рублей, выяснило «Реальное время». Организацию и проведение праздничных мероприятий профинансируют из муниципального бюджета.

Торжества 30 августа пройдут на нескольких площадках. Это территория у Центра семьи «Казан», Казанская ратуша, Старо-Татарская слобода и ипподром на ул. Патриса Лумумбы.

Ожидается четырехминутный салют. По плану, должна приехать звезда российской эстрады. Ее имя пока неизвестно.

realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

В прошлом году Казань выделяла на организацию и проведение Дня города и республики почти такую же сумму. В ходе тендера начальная цена контракта опустилась еще на 3 миллиона рублей.

Подробнее о том, как планируется провести День города и республики, который традиционно запланирован на 30 августа, — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:40
    Значит денег на использование решения Верховного суда Республики Татарстан по надземным переходам на остановках общественного транспорта Карбышева и Комарова нет.А на салют есть ?
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