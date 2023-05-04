Празднование Дня Победы в Бугульме подешевело больше чем на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Организация и проведение 78-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне в Бугульме в этом году обойдется в 4,86 млн рублей. Сумма контракта в ходе тендера опустилась на 26%, или на 1,7 млн рублей, выяснило «Реальное время».

На право организовать и провести День Победы в Бугульме претендовали четыре компании. Контракт в итоге заключили с казанским ООО «Клевер трейд». Его конкуренты предлагали за свои услуги 4,89 млн рублей, 6,07 млн рублей и 6,27 млн рублей.

На 9 Мая в Бугульме запланирована двухчасовая вечерняя программа как минимум с 40-минутным выступлением молодежной музыкальной группы. Мероприятие намерены обеспечить видеосъемкой с двух камер с использованием штативов и круглосуточной охраной, которой займутся два сотрудника на легковом автомобиле. Завершится празднование Дня Победы салютом.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, начальная цена контракта на организацию и проведение Дня Победы в Бугульме составляла 6,75 млн рублей. Заказчик — исполком Бугульминского района Татарстана. Профинансируют праздничные мероприятия из местного бюджета.



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Татьяна Демина