Съемка пролога для празднования Дня Татарстана будет стоить 2,4 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В выставочном центре «Казань Экспо» 29 августа планируется провести праздник, посвященный Дню Татарстана. На создание пролога для мероприятия будет выделено 2,4 млн рублей. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте госзакупок.

Согласно им, праздник пройдет в концертном зале выставочного комплекса. Пролог будет представлять из себя видеоролик продолжительностью не менее 90 секунд. Исполнитель должен подготовить раскадровку, а также создать 20 деталей в едином стиле.

Уточняется, что съемка пролога должна длиться от трех дней, а видеоряд затрагивать не менее пяти локаций.

В создании пролога примут участие артисты и творческие коллективы, которые имеют звание заслуженного артиста Татарстана или являются лауреатом международного конкурса.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, Казань уже занялась поиском организатора Дня Татарстана и города. Праздник традиционно пройдет 30 августа и станет дополнительным выходным днем для жителей региона. Потратить на торжества в этом году готовы почти столько же, сколько и в прошлом, — 28,1 млн рублей. Что ждет казанцев в предпоследний день лета — в материале интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин