На реставрацию здания Присутственных мест в казанском Кремле направят еще почти 400 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов

В казанском Кремле продолжается реставрация здания Присутственных мест. На эти цели планируется направить еще 339,2 миллиона рублей из бюджета Татарстана.



Заказчиком работ выступает Главстрой РТ. Завершить их необходимо до 31 декабря 2022 года.

Работы затронут систему вентиляции, автоматичесую систему газового пожаротушения, слаботочные сети и систему видеонаблюдения, следует из документации на портале госзакупок.

Фото: Максим Платонов

«Присутственные места и консистория, конец XVIII — начало XIX века» являются объектом культурного наследия федерального значения. Год назад тендер на его реставрацию выиграло ООО «Евростройхолдинг+». Компания вызвалась провести работы за 377,8 млн рублей при начальной цене контракта в 379,7 млн рублей.

Кроме того, в 2019 году ГИСУ РТ объявляло тендер на 862 млн рублей на реставрацию того же объекта. Работами по его итогам также занимался «Евростройхолдинг+». В марте 2017 года Главинвестстрой РТ заказывал строительно-монтажные, ремонтно-реставрационные работы для здания Присутственных мест с постройкой бывшей консистории за 315,8 млн рублей.

Фото: Максим Платонов

В октябре 2021-го Главстрой Татарстана публиковал аналогичный тендер. Тогда на ремонт и реставрацию выделялось 826 миллионов рублей. Подрядчику требовалось усилить своды, арки, дверные и оконные проемы, отремонтировать исторические чугунные межэтажные лестницы, заменить ветхие конструкции и т.д

У здания Присутственных мест уже отремонтированы фасады, восстановлены сохранившиеся чугунные лестницы во втором, третьем и четвертом подъездах, сохранены все своды Монье. Работы близятся к завершению.

Фото: Максим Платонов

С 2020 года благоустройством пространства занимается команда под руководством помощника президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой. Площадь отреставрированного корпуса — 8 186 кв. метров. Часть ее отдана заведениям общепита, выставочным пространствам, лекторию. Остальное — офисы, книжный магазин, визит-центр, музей, ремесленные мастерские. Как сейчас выглядит здание Присутственных мест — в фоторепортаже «Реального времени».

Татьяна Демина