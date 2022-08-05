Площадь под застройку нового здания театра им. Камала в Казани составит 6,5 га

Фото: рендер театра (архив)

Под застройку нового здания театра им. Камала в Казани составит 6,5 га, согласно тендеру на сайте госзакупок.



На разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории потратят 2,6 млн рублей, заказчиком выступает Главстрой Татарстана. Срок проектирования ограничен 20 декабря текущего года.

Проект планировки территории и проект межевания территории ограничены ул. Хади Такташа, ул. Нурсултана Назарбаева и водной гладью озера Нижний Кабан — для установления границ зон размещения театра. Среди усложняющих факторов для работ в документах прописаны потенциальная карстоопасность, подтопление и затопление участка.

Фото: рендер театра (архив)

В июле сообщалось, что ведется подготовка технического задания на проектно-изыскательные работы по новому зданию. Победитель международного конкурса на разработку архитектурной концепции нового здания театра им. Камала был выбран в середине февраля этого года. Им стал консорциум под лидерством ООО «Ваухаус» из Москвы, в состав которого входят архитекторы из токийского Kengo Kuma & Associates, бюро Werner Sobek AG из Штутгарта и казанская «ПТМ Архитектора Бакулина Германа Алексеевича».

Среди причин, по которым было решено построить в Казани новое здание театра им. Камала, называлась нехватка помещений для театрального коллектива, а также несоответствие его общественных пространств современным требованиям.



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Маргарита Головатенко