Казанская ГКБ №7 прирастет восьмиэтажным зданием — в нем расположится лечебно-реабилитационный центр

Фото: Максим Платонов

Здание за полмиллиарда

ГИСУ Татарстана определилось с подрядчиком на строительство восьмиэтажного здания на территории городской клинической больницы №7 в Казани. В этом здании, согласно документам тендера, расположится лечебно-реабилитационный центр.

На строительство центра выделено 567 млн рублей. Ранее для подготовки к строительству также проводили работы по строительству насосной станции и обустройство площадки, включающее в себя вынос инженерных сетей с территории строительства. Также строительство лечебно-реабилитационного центра фигурирует в перечне приоритетных инвестпроектов, утвержденных в феврале этого года правительством Татарстана — наряду со строительством нового комплекса для республиканского онкоцентра, а также строительством медицинского промышленного парка.

На строительство центра выделено 567 млн рублей. Фото: документы тендера

Площадь восьмиэтажного здания, согласно проекту, — 12,3 тыс. кв. м, центр рассчитан на 143 койко-места, палаты на четыре человека расположатся в отделениях с 4 по 7 этажи. На первом этаже расположится приемное отделение, несколько диагностических кабинетов (в частности, кабинет МРТ), а также технические помещения. На втором этаже будет девять кабинетов врачей-неврологов — судя по этому факту, центр будет специализироваться именно в этой сфере медицины. Также на втором и третьем этаже расположатся отделения физиотерапии с самими разными процедурами — от ЛФК и УВЧ-терапии до иглорефлексотерапии и отделения жемчужных ванн. В Минздраве Татарстана пока не прокомментировали строительство нового здания у ГКБ №7.

Площадь восьмиэтажного здания, согласно проекту, — 12,3 тыс. кв. м, центр рассчитан на 143 койко-места. Фото: документы тендера

Еще один контракт короля госзаказов

По данным системы госзакупок, контракт на строительство здания ушел к ООО «Евростройхолдинг+» — компания предложила выполнить его за 564,67 млн рублей.

«Евростройхолдинг+» является одной из крупнейших строительных компаний республики: в прошлогоднем рейтинге, составленном аналитической службой «Реального времени», она занимала третье место с годовым оборотом в 6 млрд рублей. Предприятие принадлежит Владимиру Казилову.

Компания является одним из татарстанских «королей госзаказа»: ежегодно она заключает госконтракты на несколько миллиардов рублей. При этом в портфеле заказов «Евростройхолдинга+» есть самые разные проекты: так, компания занималась реконструкцией Казанского государственного цирка, здания присутственных мест в Казанском кремле, строительством нового здания для Советского районного суда и крытого павильона в молодежном экстрим-парке «Урам», а также целого ряда других знаковых объектов. Тема здравоохранения для компании тоже будет не новой: «Евростройхолдинг+» занимается строительством детского онкоцентра для ДРКБ в Казани и онкоцентра в Челнах.

Александр Артемьев