Стало известно, кто займется строительством нового СИЗО в Казани

Строительство нового следственного изолятора в Казани оценили в 5,8 млрд рублей. Как выяснило «Реальное время», работами займется «Евростройхолдинг+».

О строительстве нового СИЗО стало известно еще 27 мая. Заказчик работ — УФСИН России по Татарстану. Согласно документам, следственный изолятор рассчитан на 1 тысячу мест. Его планируют построить до 30 ноября 2025 года. Стоимость проектной документации с оказанием услуг авторского надзора почти 137,3 млн рублей, на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика и строительному контролю на объекте заложено 55,2 млн рублей, на строительство — более 5,8 млрд рублей.

Лимит финансирования на текущий год составляет 433,5 млн рублей, на 2023-й — 470,1 млн рублей, на 2024-й — 629,7 млн рублей, на 2025-й — почти 4,3 млрд рублей.

В новом здании будут: режимные корпуса с прогулочными дворами; карантинное и следственное отделение; медицинская часть со стационаром и амбулаторией; столовая, кухня, прачечная; общежитие для хозобслуги; отделение краткосрочных и длительных свиданий; производственные мастерские швейного и столярного участков на 193 рабочих места. Также в здании расположатся городок специальной подготовки для работников уголовно-исполнительной системы и спорткомплекс с тиром для сотрудников.

Фото: realnoevremya.ru

Стоит отметить, что «Евростройхолдинг+» также занимается реконструкцией комплекса зданий и территории бывшей фабрики «Спартак» по ул. Спартаковской в целях создания новой площадки ИТ-парка и пространства для развития высокотехнологических компаний. Стоимость работ составляет 4 миллиарда рублей.

Финансируют работы, которые уже активно ведутся, из бюджета Татарстана. Контракт с компанией «Евростройхолдинг+», которая в республике занималась такими объектами, как Присутственные места в Казанском кремле, лечебно-реабилитационный центр на территории горбольницы №7 и так далее, заключил Главстрой республики.

Контракт заключен 1 июля. С этой же даты «Евростройхолдинг+» обязался приступить к работам на территории бывшей фабрики «Спартак». Дедлайн, который поставили перед компанией, — 30 октября. При этом стоит напомнить, что президентом Татарстана Рустамом Миннихановым поставлена задача открыть новый ИТ-парк на Спартаковской ко Дню республики, то есть к 30 августа.

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Максим Кокунин