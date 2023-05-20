В пресс-службе Прилепина рассказали о восстановлении писателя

Состояние сопредседателя «Справедливой России — За правду», писателя Захара Прилепина после операции позволяет в скором времени приступить к первому этапу реабилитации, рассказали в пресс-службе Прилепина.



— После последней операции Захар Прилепин уже стал присаживаться при помощи врачей, — приводит сообщение «РИА Новости».

В пресс-службе отметили, что состояние писателя стабильное, сейчас он остается в палате интенсивной терапии.

Неизвестные в Нижнем Новгороде 6 мая взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина. По этому факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Подозреваемого в подрыве машины задержали в тот же день, он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. 8 мая СКР предъявил обвинение Александру Пермякову в терроризме и арестовал его на 2 месяца. Обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина был исполнителем теракта, у него были соучастники — их сейчас устанавливают.

7 мая Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна. Писатель заявил, что управлял машиной, а его друг находился на переднем пассажирском сиденье. Под автомобиль заложили две мины, если бы взорвали обе, погибли бы все, рассказал Прилепин.

9 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин разместил видео из больничной палаты с Захаром Прилепиным. Он передал, что писатель чувствует себя хорошо. Сам Прилепин заявил, что «все зло будет поругано и порушено». 20 мая Захар Прилепин после восстановления планирует вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО).

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Маргарита Головатенко