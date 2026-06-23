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«Прекрасная Венеция»: как Казань пережила потоп

21:41, 23.06.2026

Места концентрации подтоплений — это ул. Завойского, проспект Победы, проспект Универсиады, ул. Тукая, ул. Спартаковская

«Прекрасная Венеция»: как Казань пережила потоп
Фото: скриншот выпуска новостей ТНВ

Сегодня, 23 июня, в Казани прошел ливень — часть города оказалась затоплена, передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Так, в центре столицы Татарстана, на ул. Петербургской, вода доставала людям до колен.

— Прекрасная Венеция, пожалуйста! Ребята ходят в одних плавках, — поделилась впечатлениями гостья из Москвы Любовь Дюндина.

— Места концентрации подтоплений — это ул. Завойского, проспект Победы, проспект Универсиады, ул. Тукая, ул. Спартаковская, — рассказал председатель комитета внешнего благоустройства исполкома Альберт Шайнуров.

Напомним, ночью и днем 24 июня Казань вновь накроют гроза и сильный дождь. Ожидается также сильный ветер порывами 15—18 м/с. Аналогичную погоду прогнозируют местами по Татарстану.

Галия Гарифуллина

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