«Прекрасная Венеция»: как Казань пережила потоп
Места концентрации подтоплений — это ул. Завойского, проспект Победы, проспект Универсиады, ул. Тукая, ул. Спартаковская
Сегодня, 23 июня, в Казани прошел ливень — часть города оказалась затоплена, передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Так, в центре столицы Татарстана, на ул. Петербургской, вода доставала людям до колен.
— Прекрасная Венеция, пожалуйста! Ребята ходят в одних плавках, — поделилась впечатлениями гостья из Москвы Любовь Дюндина.
— Места концентрации подтоплений — это ул. Завойского, проспект Победы, проспект Универсиады, ул. Тукая, ул. Спартаковская, — рассказал председатель комитета внешнего благоустройства исполкома Альберт Шайнуров.
Напомним, ночью и днем 24 июня Казань вновь накроют гроза и сильный дождь. Ожидается также сильный ветер порывами 15—18 м/с. Аналогичную погоду прогнозируют местами по Татарстану.
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