Севастополь оказался обесточен после атаки дронов на энергетическую инфраструктуру

Средствами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами были сбиты девять БПЛА

Фото: Артем Дергунов

В Севастополе после атаки на энергетическую инфраструктуру введен особый режим работы ряда социальных учреждений. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в результате удара город временно остался без электроснабжения. Он порекомендовал экономить заряд телефонов до устранения проблемы.

На фоне сложившейся ситуации детские сады в большинстве районов города переведены на режим дежурных групп. Родителей попросили по возможности оставить детей дома. Из-за отсутствия электричества учреждения не могут организовать приготовление горячего питания, поэтому воспитанников дежурных групп обеспечат сухими пайками. При этом на Северной стороне, в Инкермане и Орлином дошкольные учреждения продолжают работать в штатном режиме.

В городе также остановился электротранспорт: «Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не выйдут. Чтобы добавить подвижной состав на самые востребованные маршруты, сегодня отменяем работу маршрутов №35, 41, 75, 84 и 129. Пожалуйста, планируйте время на дорогу с запасом», — заявил Развожаев.

Реальное время / realnoevremya.ru

По данным городских властей, в Севастополе продолжается отражение атаки беспилотников. Средствами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами были сбиты девять БПЛА в районе Северной стороны, мыса Херсонес и Балаклавского района. По предварительной информации, пострадавших нет.

Городские власти призвали жителей сохранять спокойствие, экономно расходовать заряд мобильных устройств и соблюдать меры безопасности. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

Напомним, что за ночь над территорией страны БПЛА были уничтожены над территориями 20 регионов, в том числе над четырьмя субъектами ПФО, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Так, в Оренбурге сбили несколько БПЛА ВСУ над промышленным предприятием. Точное количество сбитых дронов губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев не уточнил, но отметил, что пострадавших нет. В Пензенской области уничтожили один БПЛА, пострадавших нет, сообщил глава региона Олег Мельниченко.

Наталья Жирнова