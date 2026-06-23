В Казани звучат сирены

В Татарстане ранее объявили режим «Ракетная опасность»

В Казани звучат сирены, их слышно в разных районах города. Диктор по громкоговорителю сообщил о воздушной тревоге. В Татарстане ранее объявили режим «Ракетная опасность».

Очевидцы в Нижнекамске сообщают, что в городе также активированы сирены, движение общественного транспорта приостановлено, а домофоны в жилых домах переведены в режим открытого доступа.

Аэропорты Казани и Нижнекамска закрыли после объявления о ракетной опасности. В Поволжье также закрыты воздушные гавани Самары, Ульяновска, Саратова, Пензы, Нижнего Новгорода и Чебоксар.

В Татарстане вслед за другими регионами ПФО объявили ракетную опасность. Об этом сообщили в МЧС. На данный момент режим действует в семи субъектах Поволжья: Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Нижегородской областях, а также в Татарстане и Чувашии. Напомним, что такая ситуация в ПФО наблюдается уже второй день подряд — накануне режим «Ракетная опасность» вводился в шести регионах Поволжья, в том числе и в республике.

Наталья Жирнова