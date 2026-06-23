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Завтра Казань вновь накроют гроза и сильный дождь

16:18, 23.06.2026

Ожидается также сильный ветер порывами 15—18 м/с

Завтра Казань вновь накроют гроза и сильный дождь
Фото: Артем Дергунов

Ночью и днем 24 июня Казань вновь накроют гроза и сильный дождь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

Ожидается также сильный ветер порывами 15—18 м/с. Аналогичную погоду прогнозируют местами по Татарстану.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, сегодня в Казани выпало порядка четверти месячной нормы осадков. Для устранения подтоплений и очистки ливневой канализации было задействовано 15 аварийных бригад.

Галия Гарифуллина

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