Завтра Казань вновь накроют гроза и сильный дождь

Ожидается также сильный ветер порывами 15—18 м/с

Фото: Артем Дергунов

Ночью и днем 24 июня Казань вновь накроют гроза и сильный дождь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

Ожидается также сильный ветер порывами 15—18 м/с. Аналогичную погоду прогнозируют местами по Татарстану.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, сегодня в Казани выпало порядка четверти месячной нормы осадков. Для устранения подтоплений и очистки ливневой канализации было задействовано 15 аварийных бригад.

Галия Гарифуллина