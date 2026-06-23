Завтра Казань вновь накроют гроза и сильный дождь
Ожидается также сильный ветер порывами 15—18 м/с
Ночью и днем 24 июня Казань вновь накроют гроза и сильный дождь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.
Ожидается также сильный ветер порывами 15—18 м/с. Аналогичную погоду прогнозируют местами по Татарстану.
Напомним, сегодня в Казани выпало порядка четверти месячной нормы осадков. Для устранения подтоплений и очистки ливневой канализации было задействовано 15 аварийных бригад.
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