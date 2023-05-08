СК России предъявил обвинение в терроризме задержанному за покушение на Прилепина

Фото: Следком России

Следственный комитет России предъявил обвинение в терроризме подозреваемому в покушении на писателя Захара Прилепина, об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

— Александру Пермякову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 205 (террористический акт) и статьей 222 (незаконный оборот оружия) Уголовного кодекса Российской Федерации, — говорится в сообщении.



Следствие ходатайствует об избрании Пермякову меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК России.

В Нижнем Новгороде 6 мая взорвали автомобиль Захара Прилепина. Писатель выжил, но получил ранения. Его друг погиб. Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в теракте. Он дал признательные показания.



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Илина Хакимова