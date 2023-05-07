Захар Прилепин впервые рассказал о своем состоянии после теракта

Фото: скриншот видео интервью Захара Прилепина

Писатель и замкомандира батальона «Оплот» Захар Прилепин впервые вышел на связь после теракта. Он заявил, что управлял машиной, а его друг находился на переднем пассажирском сидении.

— Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом. Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то, — написал Прилепин в своем telegram-канале.

Он выразил благодарность всем помогавшим и отметил, что ему очень сильно повезло.

Фото: скриншот видео очевидцев

— Уже здесь мне сообщили, что мины были две. Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все. Его поймали, — написал Прилепин.

Накануне в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Захара Прилепина. Писатель выжил, но получил ранения. Его друг погиб. Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в теракте. Он дал признательные показания.



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Айрат Назипов