Захара Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна

Фото: скриншот видео интервью Захара Прилепина

Писателя Захара Прилепина, пострадавшего в результате теракта, вывели из медикаментозного сна. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

— О состоянии Захара: выведен из медикаментозного сна, в сознании, по словам врачей, его состояние стабильное, настроение бодрое. Все хорошо, дай бог здоровья, — написал он в своем telegram-канале.

Фото: скриншот видео очевидцев

Накануне в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Захара Прилепина. Писатель выжил, но получил ранения. Его водитель погиб. Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в теракте. Он уже дает признательные показания.

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Айрат Назипов