Татарстан вошел в топ-5 регионов по объему ипотечного кредитования

Жители республики взяли 2,5 тыс. кредитов на 10,5 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В мае Татарстан вошел в топ-5 регионов по объему ипотечного кредитования. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.

Республика заняла пятую строчку рейтинга. Татарстанцы в мае взяли 2,5 тыс. кредитов на 10,5 млрд рублей. По сравнению с апрелем количество и объем займов упали на 13%.

Татарстан уступил следующим регионам:

Москва — 6,3 тыс. кредитов на 41,8 млрд рублей (по сравнению с апрелем: количество -7%, объем -5%);

Московская область — 5 тыс. кредитов на 27,1 млрд рублей (количество -12%, объем -10%);

Санкт-Петербург — 3,8 тыс. кредитов на 20,3 млрд рублей (количество -11%, объем -9%);

Свердловская область — 3,1 тыс. кредитов на 11 млрд рублей (количество -11%, объем -9%).

Самые крупные займы в конце весны выдавали жителям Москвы (в среднем 6,5 млн рублей), Московской области (5,3 млн рублей) и Санкт-Петербурга (почти 5,3 млн рублей). Наиболее длительный средний срок кредитования зафиксирован в Ингушетии — 26 лет и 9 месяцев. Самый короткий — в Кемеровской области — 17 лет и 7 месяцев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— За пять месяцев 2026 года наибольший интерес к ипотечному кредитованию проявили жители Ямало-Ненецкого АО: на каждую тысячу человек в регионе пришлось более 5 новых ипотек. Наименьший интерес зафиксирован в Ингушетии, Чечне и Дагестане — менее 1 ипотеки на тысячу жителей, — рассказали в Объединенном кредитном бюро.

Напомним, в Казани сохраняются предпосылки для дальнейшего подорожания недвижимости, считают аналитики. Это связано со стабильно высоким спросом со стороны как местных жителей, так и покупателей из других регионов.

Галия Гарифуллина