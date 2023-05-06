Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля Захара Прилепина

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором передвигался писатель Захар Прилепин со своей семьей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что по поручению председателя СК Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра.

В регионе ввели план «Перехват», полицейским поставлена задача останавливать все подозрительные автомобили и проверять документы у водителей, а также осматривать их транспортные средства. Подтверждений причастности властей Украины к взрыву пока нет, однако, по информации правоохранительных органов, месть украинских боевиков рассматривается в качестве версии, сообщает ТАСС.

Фото: скриншот видео интервью Захара Прилепина

Напомним, сегодня неизвестные в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина. Он выжил, но получил ранения. По предварительным данным, взрывное устройство было закреплено под днищем автомобиля. В пресс-службе писателя сообщили, что с ним все в порядке, обстоятельства произошедшего уточняются.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала случившееся:

— Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара, — сказала она.



По данным РБК, Прилепин возвращался в Москву с территории новых регионов. Сегодня он пересек пропускной пункт на приграничной территории. Предположительно, подозреваемые сопровождали автомобиль Прилепина. Известно, что по дороге он останавливался поесть в Нижегородской области. Сразу после того, как он продолжил движение, произошел взрыв.



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Максим Кокунин