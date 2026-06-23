В Казани во время саммита Россия — АСЕАН на спецстоянки отправили 271 средство индивидуальной мобильности

С 14 по 20 июня в Казани на ряде улиц ограничивали движение в связи с саммитом, меры затронут также средства индивидуальной мобильности и роботов-доставщиков

Фото: Мария Зверева

Госавтоинспекция Казани совместно с Исполнительным комитетом города продолжает реализацию комплекса мер, направленных на повышение безопасности использования средств индивидуальной мобильности, сообщает пресс-служба ГАИ Казани.



По итогам прошедшей недели, в период проведения саммита АСЕАН, в рамках мероприятий по пресечению нарушений ПДД и контроля за парковкой и передвижением кикшеринговой техники на специализированные стоянки было эвакуировано 271 средство индивидуальной мобильности. Сообщается, что среди эвакуированных транспортных средств 248 электросамокатов компании Whoosh и 23 электросамоката компании Urent.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что с 14 по 20 июня в Казани на ряде улиц ограничивали движение в связи с саммитом Россия — АСЕАН, меры затронут также средства индивидуальной мобильности и роботов-доставщиков.

К 2028 году в России обеспечат госрегистрацию СИМ с установкой номерных знаков. К 2030 году должен быть решен вопрос об обязательной маркировке СИМ, демонстрирующей их соответствие требованиям безопасности.

Наталья Жирнова