Захар Прилепин планирует вернуться в зону действия СВО после восстановления

Писатель Захар Прилепин после восстановления планирует вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщили ТАСС в его пресс-службе.



Восстановление писателя займет как минимум полгода. Прилепин имеет действующий контракт с Рoсгвардией. По его словам, время и место покушения на него было связано именно с его возвращением из зоны СВО, поскольку «непосредственно в зоне огневого поражения искать даже сложнее в некоторых смыслах».

— Телефонов у меня с собoй никoгда нет, машины сoвсем другие. Места дислoкации постояннo меняю. Но буквальнo 25—27 апреля пришла информация, что в однoм Луганске, где накануне oтъезда я стал чуть чаще появляться, сразу три их группы меня ищут, — сказал Прилепин.

Неизвестные в Нижнем Новгороде 6 мая взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина. По этому факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Подозреваемого в подрыве машины задержали в тот же день, он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. 8 мая СКР предъявил обвинение Александру Пермякову в терроризме и арестовал его на 2 месяца.



Обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина был исполнителем теракта, у него были соучастники — их сейчас устанавливают, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

7 мая Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна. Писатель заявил, что управлял машиной, а его друг находился на переднем пассажирском сидении. Под автомобиль заложили две мины, если бы взорвали обе, погибли бы все, рассказал Прилепин.

9 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин разместил видео из больничной палаты с Захаром Прилепиным. Он передал, что писатель чувствует себя хорошо. Сам Прилепин заявил, что «все зло будет поругано и порушено».

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Маргарита Головатенко