В России за пять месяцев выявили 127 завозных случаев лихорадки денге

По данным Роспотребнадзора, с начала года в мире выявлено около 1,4 млн случаев лихорадки денге в 68 странах

Роспотребнадзор сообщил, что риск распространения лихорадки денге в России отсутствует, однако сохраняется вероятность завоза инфекции туристами из эндемичных стран. В 2025 году в стране было зарегистрировано 178 завозных случаев заболевания, а за первые пять месяцев 2026 года — уже 127.

По данным ведомства, с начала года в мире выявлено около 1,4 млн случаев лихорадки денге в 68 странах. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается в странах Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. В частности, на Мальдивах число заболевших превысило две тысячи человек, что более чем в шесть раз выше показателя прошлого года.

Лихорадка денге — вирусное заболевание, которое переносится комарами. Основные симптомы: высокая температура, сильная головная боль, тошнота, рвота, боли в спине, мышцах и суставах, а также характерная зудящая сыпь.

Для контроля эпидемических рисков на границе России действует система «Периметр», а для диагностики инфекции используется высокочувствительная тест-система. Роспотребнадзор рекомендует путешественникам соблюдать меры защиты от укусов комаров и обращаться к врачу при появлении симптомов заболевания после возвращения из зарубежных поездок. Ситуация находится на контроле ведомства.

Напомним, что в ноябре прошлого года в России создали тест для диагностики лихорадки денге — тогда в Нигерии зафиксировали вспышку.

Наталья Жирнова